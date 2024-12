Aviva, accordo per l’acquisto di Direct Line Insurance Group

Aviva ha concluso un accordo preliminare per acquisire Direct Line Insurance Group, l’assicuratore britannico per veicoli che per mesi aveva resistito a diversi tentativi di acquisizione.

Aviva, quotata a Londra, ha aumentato la sua offerta per Direct Line a 275 pence per azione. La proposta, che combina cash e azioni, valuta Direct Line £3,6 miliardi e include il pagamento di dividendi fino a 5 pence per azione di Direct Line.

Le azioni di Direct Line hanno chiuso sostanzialmente stabili a 236 pence a Londra giovedì, conferendo all’azienda un valore di mercato di circa £3,1 miliardi.