Bper chiude il 2022 con utile di esercizio pari a € 1,449 miliardi. Propone dividendo di 12 cents

Bper ha annunciato di aver concluso il 2022 con un utile di esercizio di pertinenza della Capogruppo pari a € 1,449 miliardi. Escludendo le poste straordinarie che ammontano a € 946,2 milioni, il dato è pari a € 502,8 milioni.

Nella nota con cui è stata diramata la trimestrale, si legge che il Consiglio di Bper “ha approvato la proposta per la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 12 centesimi di Euro per ciascuna delle 1.415.850.518 azioni rappresentative del Capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola, n. 1.654.425 al 7 febbraio 2023), per un ammontare massimo

complessivo pari a € 169.902.062,16″.

Il dividendo proposto è doppio rispetto a quello dell’anno precedente, come ha detto l’Amministratore Delegato Piero Luigi Montani che ha messo in evidenza anche l’attività di derisking che la banca ha continuato a portare avanti:

“L’ulteriore progresso del processo di derisking ha consentito di proseguire nella riduzione dei non performing loans che ha portato l’NPE ratio lordo al 3,2% dal 4,9% di fine 2021. La solida posizione patrimoniale ci permette di proporre un dividendo pari a € 12 centesimi per azione, doppio rispetto allo scorso anno”.