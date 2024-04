Piazza Affari positiva aspettando l’inflazione Usa

Rimbalzo in avvio per le borse europee, dopo le vendite della seduta precedente e la chiusura in rimonta di Wall Street. A Piazza Affari, il Ftse Mib guadagna lo 0,6% in area 34.150 punti, con Mps (+2,6%) e Telecom Italia (+1,3%) tra le migliori mentre arretrano Enel (-0,5%) e Saipem (-0,8%).

Oggi alle 14:30 ore italiane verranno pubblicati gli attesissimi dati sull’inflazione americana, che dovrebbero evidenziare un’accelerazione al 3,4% dei prezzi al consumo e un indice core in lieve frenata al 3,7%, ancora di gran lunga superiore al target del 2% della Fed.

In uscita stasera anche i verbali della banca centrale statunitense, mentre domani si riunirà la Bce. L’istituto guidato da Christine Lagarde confermerà il costo del denaro sui livelli attuali, in attesa di una probabile riduzione a giugno. Venerdì, infine, entrerà nel vivo la stagione di trimestrali statunitensi con i conti dei colossi bancari.

In programma oggi anche le vendite al dettaglio dell’Italia e la riunione della banca centrale canadese, dopo che la Reserve Bank della Nuova Zelanda ha confermato i tassi al 5,5%, lasciandoli invariati per il sesto meeting consecutivo.

Rendimenti in ribasso sull’obbligazionario, dopo i rialzi dei giorni scorsi. Lo spread Btp-Bund si attesta a 137 punti base, con il decennale italiano al 3,75% e il Bund al 2,38%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent si mantiene leggermente al di sotto dei 90 dollari al barile, mentre l’oro resta in prossimità dei massimi storici oltre i 2.350 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro stabile a 1,085 e dollaro/yen invariato a 151,8.