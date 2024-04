Apple raddoppia la produzione di iPhone in India

Nell’ultimo esercizio Apple ha assemblato iPhone in India per un valore di 14 miliardi di dollari, raddoppiando la produzione e accelerando gli sforzi per diversificare dalla Cina nell’ambito delle crescenti tensioni geopolitiche.

Il gigante tecnologico statunitense ora produce fino al 14% – circa 1 su 7 dei suoi dispositivi di punta – in India, secondo persone a conoscenza della questione citate da Bloomberg.

La Cina paese rimane il più grande hub di produzione di iPhone e il maggiore mercato estero. Tuttavia, anche lì i ricavi di Apple stanno precipitando, colpiti dalla concorrenza dei rivali locali come Huawei Technologies e dalle restrizioni sull’uso di tecnologia estera sul posto di lavoro.

La crescita dell’attività indiana segna una vittoria per l’amministrazione del Primo Ministro Narendra Modi, che ha corteggiato le aziende straniere, inclusa Apple, con incentivi finanziari per cercare di attrarre la produzione di alta gamma. Il governo afferma che la crescita nella produzione ha creato 150.000 posti di lavoro diretti presso i fornitori di Apple.