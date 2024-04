Tsmc: crescita record nel trimestre grazie all’esplosione dell’IA

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), il principale fornitore di chip per Nvidia e Apple, ha registrato una crescita del fatturato trimestrale superiore alle attese, segnando un incremento del 16% nel primo trimestre e raggiungendo 592,6 miliardi di dollari taiwanesi ($18,5 miliardi), rispetto alla previsione media di 579,5 miliardi. Questo aumento del fatturato conferma le aspettative che il più grande produttore di chip al mondo tornerà a una crescita solida quest’anno, dopo aver superato il crollo delle vendite di smartphone e computer post-Covid.

TSMC prevede di investire tra i $28 miliardi e i $32 miliardi in spese in conto capitale e si aspetta un aumento del fatturato di almeno il 20% quest’anno, invertendo la leggera flessione del 2023. La maggiore azienda asiatica ha più che raddoppiato il suo valore da un minimo di ottobre 2022, grazie alle scommesse degli investitori sulla domanda sostenuta di chip avanzati per l’IA che produce, tra gli altri, per Nvidia. Questo ha compensato le preoccupazioni persistenti sul fatto che il calo globale delle vendite di smartphone abbia raggiunto il suo apice. La società prevede di annunciare i risultati completi il 18 aprile.