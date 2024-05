Piazza Affari positiva (+0,9%), denaro su Diasorin e Leonardo

Chiusura in rialzo a Piazza Affari, con il Ftse Mib in progresso dello 0,93% a 34.657,35 punti. Acquisti su Diasorin (+5,6%), che ha pubblicato i conti e confermato la guidance, e Leonardo (+3%), all’indomani della cessione della unit Wass a Fincantieri. In luce anche Enel (+3,8%) dopo i risultati che hanno evidenziato un Ebitda superiore alle attese, mentre arretrano Ferrari (-0,9%) e Brunello Cucinelli (-0,9%). Si sgonfia Iveco Group (+0,2%) nel corso della giornata dopo un avvio brillante.

Sul fronte macro, l’indice dell’Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori americani è sceso a 67,4 punti a maggio, mentre a febbraio il fatturato dell’industria in Italia ha registrato una flessione dell’1,7% su base tendenziale. Sopra le attese il Pil del Regno Unito nel primo trimestre (+0,6% trimestrale).

I verbali della riunione di aprile della Bce hanno confermato la possibilità concreta di un taglio dei tassi a giugno.

La prossima settimana i riflettori saranno puntati sull’inflazione e sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti. Focus anche sugli interventi di diversi esponenti di Fed e Bce, oltre che sulle trimestrali.

Lo spread Btp-Bund è pressoché stabile a 133 punti base con il decennale italiano al 3,85% e il Bund al 2,52%. Tra le materie prime, perdono terreno le quotazioni del petrolio con il Brent a 83,7 dollari al barile. Sul Forex il cambio euro/dollaro è poco mosso a 1,076 mentre il dollaro/yen risale leggermente a quota 155,9.