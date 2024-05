Barclays nomina Gian Marco Martino come nuovo CFO per l’Europa

Il gigante bancario britannico Barclays ha reso noto che Gian Marco Martino è stato scelto per ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer per Barclays Europe, sottoposto all’approvazione delle autorità regolatorie. Martino, con un’esperienza trentennale nel mondo finanziario, arriva in Barclays dopo un significativo percorso professionale presso Credit Suisse, dove ha recentemente svolto le funzioni di CFO, successivamente all’acquisizione di questa da parte di UBS.

La carriera di Martino è stata ricca di incarichi di spicco, includendo ruoli come Tesoriere di Gruppo, Responsabile Globale della Gestione del Rischio Aziendale e Responsabile della Gestione del Capitale di Gruppo presso Credit Suisse. Le sue competenze sono state affinate inizialmente nella posizione di revisore esterno presso Deloitte, nel loro ufficio di Ginevra.

“La vasta esperienza e il consolidato track record di Gian Marco rafforzeranno ulteriormente le operazioni di Barclays Europe”, ha dichiarato Francesco Ceccato, CEO di Barclays Europe. Martino avrà base a Dublino e riporterà direttamente a Francesco Ceccato e a Aunoy Banerjee, CFO di Barclays Bank PLC.