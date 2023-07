Piazza Affari debole in apertura, bene Nexi

Avvio leggermente negativo per le borse europee, con il Ftse Mib di Milano in ribasso dello 0,1% a punti. Sottotono Banca Generali (-1,5%), Stm (-0,9%) e Finecobank (-0,9%) mentre avanza Nexi (+1,5%), su cui Ubs ha avviato la copertura con rating Buy e target price 10 euro, seguita da Unicredit (+0,6%) e Leonardo (+0,6%).

In mattinata sono attesi i dati europei sull’attività del settore terziario, dopo quelli cinesi che hanno evidenziato un rallentamento dei servizi. Nel pomeriggio sono in programma gli ordini di fabbrica statunitensi, mentre stasera verranno diffuse le minute della Fed.

Wall Street riapre dopo la chiusura di ieri per festività. Nel frattempo, cresce l’attesa per il report americano relativo al mercato del lavoro, in uscita venerdì. Focus anche sul viaggio del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen a Pechino, dal 6 al 9 luglio.

Sul Forex, l’euro/dollaro oscilla in area 1,09 e il dollaro/yen staziona a 144,6. Tra le materie prime il petrolio (Brent) ritraccia sotto i 76 dollari al barile, dopo i rialzi innescati dalle ultime mosse di Arabia e Russia per limitare l’offerta. Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane stabile a 173 punti base, con il decennale italiano al 4,19%.