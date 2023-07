Energy: conferma target dopo preliminari semestre

Energy, società attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, quotata sul mercato EGM, ha preso visione dei dati di fatturato preliminare del semestre appena concluso (circa 39,0 milioni vs 53,3 milioni al 30 giugno 2022) e dell’Ebitda Margin (circa il 20%).

La società conferma, alla luce delle dinamiche di mercato in atto, della strategia commerciale, e delle trattative in corso, le previsioni di crescita di medio termine per il periodo 2023- 2024 pari ad un CAGR del 30% e una marginalità pari al 20%, in linea con quanto dichiarato in sede di IPO.