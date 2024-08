Piazza Affari chiude a +0,3%, sale attesa per Nvidia

Giornata all’insegna della cautela per le borse europee, mentre Wall Street viaggia in calo aspettando i conti di Nvidia, in uscita stasera a mercati chiusi. A Piazza Affari, Ftse Mib in rialzo dello 0,3% a 33.880 punti, con Recordati (+2,6%), Diasorin (+2,6%) e Leonardo (+2,2%) in vetta mentre arretrano Tenaris (-1,65%) e Saipem (-1,1%).

Gli analisti prevedono per Nvidia una crescita dei ricavi superiore al 70% nell’ultimo trimestre, ma l’attenzione degli investitori sarà focalizzata soprattutto sulle prospettive per la domanda di chip per l’AI nel 2025.

Domani verranno diffusi i dati sui prezzi al consumo tedeschi, che fanno da antipasto al report di venerdì sull’inflazione della zona euro. Sempre venerdì è atteso il core Pce Usa, la misura dei prezzi attentamente monitorata dalla Fed per le sue decisioni di politica monetaria.

In giornata, i dati italiani sulle vendite industriali hanno mostrato un aumento mensile dello 0,1% e un calo su base annua del 3,7%.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 138 punti base, con il decennale italiano al 3,64% e il benchmark tedesco al 2,26%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scivola sotto i 78 dollari al barile dopo la diminuzione delle scorte statunitensi di greggio inferiore alle previsioni. L’oro scambia a 2.506 dollari l’oncia, al di sotto dei massimi storici recentemente raggiunti.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si indebolisce a 1,112 mentre il dollaro/yen risale a 144,45.