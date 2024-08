Wall Street, apertura piatta in attesa della trimestrale di Nvidia

Wall Street ha aperto piatta nel giorno della trimestrale di Nvidia, ormai considerata il titolo più importante a livello globale. Nvidia è vista come un indicatore chiave per valutare la salute del settore dei semiconduttori e più in generale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Ieri il Dow Jones ha registrato un lieve rialzo, segnando la seconda chiusura record consecutiva. Gli investitori sono ottimisti riguardo a una possibile riduzione dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. Si prevede un taglio di almeno 25 punti base nella prossima riunione del 18 settembre, con una probabilità del 34,5% di un taglio di 50 punti base, secondo il FedWatch Tool di CME Group.

In avvio oggi il Dow Jones ha perso 2,38 punti (-0,01%), lo S&P 500 ha ceduto 2,13 punti (-0,04%) e il Nasdaq è calato di 9,92 punti (-0,06%). Il prezzo del petrolio WTI al Nymex è sceso dell’1,09%, attestandosi a 74,71 dollari al barile.