Foot Locker, perdita netta di 12 milioni di dollari nel secondo trimestre

Il titolo Foot Locker ha subito una significativa flessione del 15,40%, registrando una perdita netta di 12 milioni di dollari nel secondo trimestre. Questo risultato rappresenta un peggioramento rispetto al rosso di 5 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante la perdita, le vendite comparabili sono aumentate del 2% per la prima volta in sei trimestri, raggiungendo 1,9 miliardi di dollari. Questo risultato è stato ottenuto grazie agli sforzi per rinnovare i negozi e migliorare l’esperienza dei clienti. Anche il margine lordo è cresciuto per la prima volta in oltre due anni.