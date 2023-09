Petrolio, Ministro Energia Saudita: “Opec lavora per stabilità mercato”

L’Opec sta lavorando per garantire la stabilità dei mercati del petrolio e migliorare la sicurezza energetica a livello globale, secondo quanto affermato dal Principe Abdulaziz bin Salman, Ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita.

Questo sforzo, ha precisato, non mira a stabilire un livello di prezzo specifico per il greggio. “Proattività, prevenzione e precauzione – queste tre parole descrivono come stiamo affrontando la situazione, consapevoli delle incertezze provenienti da molteplici direzioni,” ha detto bin Salman durante una discussione al Congresso Mondiale del Petrolio a Calgary.

Riguardo alla domanda della Cina, uno dei principali motori dei prezzi globali del petrolio grezzo, bin Salman ha detto che “il cartello è ancora in dubbio”.