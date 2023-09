BFF Bank riceve i requisiti MREL aggiornati

A partire dal 1° gennaio 2025, BFF Bank dovrà rispettare i seguenti requisiti patrimoniali consolidati:

MREL in termini di TREA (Total Risk Exposure Amount) pari al 22,35% (incluso il CBR Combined Buffer Requirement del 2,50%);

MREL in termini di LRE (Leverage Ratio Exposure) pari al 5,42%.

Lo ha reso noto Banca d’Italia, a conclusione del processo amministrativo per la determinazione dei requisiti minimi consolidati per i fondi propri e le passività ammissibili (“MREL”).

I nuovi requisiti sostituiscono quelli comunicati a ottobre 2022. Non è stato assegnato alcun requisito di subordinazione per rispettare i requisiti e il calcolo delle altre passività ammissibili. BFF ha già tenuto in considerazione i requisiti MREL aggiornati nel suo piano strategico e di funding.