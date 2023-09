Roubini a Bce e Boe: “Alzate ancora i tassi per evitare stagflazione”

Secondo l’economista Nouriel Roubini la Bce e la BoE devono continuare a incrementare i tassi di interesse per evitare la stagflazione. “Da un lato, l’attività economica in contrazione potrebbe portarle a fermarsi a questo punto. Dall’altro, se l’inflazione rimane molto più alta del target, potrebbero aver bisogno di aumentare molto di più i tassi.”

Roubini, noto per il suo pessimismo, afferma che l’attuale aumento dei prezzi petroliferi manterrà alta l’inflazione, rendendo prematuro qualsiasi discorso di politica monetaria più accomodante.

Rispetto alla Federal Reserve, i due istituti si trovano in una situazione complessa: i prezzi in Europa continuano a crescere rapidamente mentre la crescita economica rallenta. Secondo Roubini, la Bank of England dovrebbe portare i tassi fino al 5,75%, da un attuale 5,25%, con un ulteriore aumento di un quarto di punto atteso questa settimana.

Roubini ha inoltre consigliato di scommettere contro le azioni statunitensi per il resto dell’anno, affermando che gli investitori sono troppo ottimisti riguardo ai mercati del credito e dei bond. Ha avvertito che una diminuzione del 10% per l’azionario Usa è possibile, data la situazione economica globale, e che altri mercati azionari potrebbero avere performance ancora peggiori.

Infine, sebbene Roubini ritenga necessari tassi più alti, ha ammesso che questi potrebbero creare ulteriori problemi.