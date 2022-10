Pet care, nasce un nuovo colosso: perfezionata l’operazione di integrazione tra Arcaplanet e Maxi Zoo

È stato perfezionato il closing dell’operazione di integrazione con Maxi Zoo da parte di Arcaplanet, l’azienda già leader nella distribuzione specializzata nel Pet Care che dal 1° ottobre 2022 arriva a contare 489 pet store e 2700 dipendenti in totale iniziando così un nuovo corso, caratterizzato da importanti investimenti, assunzioni e nuovi servizi per i Clienti e i loro Pet.

Acquisita a giugno 2021 dal fondo Cinven, rilevata da Permira, Arcaplanet ha contestualmente raggiunto un’intesa per portare nella propria orbita Maxi Zoo Italia, in accordo con la tedesca Fressnapf (proprietaria della stessa Maxi Zoo). Dopo la cessione di alcuni negozi come richiesto dall’Autorità Antitrust è ora al via il nuovo corso del Gruppo integrato a partire da sabato scorso.

Arcaplanet attraverso la recente acquisizione dei punti vendita Maxi Zoo (150 negozi) rafforza così la sua leadership e avvia importanti progetti di investimenti e assunzioni oltre a lanciare nuovi servizi che potenzieranno l’omnichannel. L’omnicanalità del Gruppo viene così ulteriormente rafforzata: sono previsti investimenti per l’espansione della rete fisica e per l’aspetto digitale tra sviluppo E-Commerce, acquisizione dati e digitalizzazione.