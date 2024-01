Perché ai mercati piace Donald Trump?

Dopo le primarie repubblicane in Iowa, che hanno visto Donald Trump netto vincitore con il 51% dei voti, lasciandosi indietro il governatore della Florida, Ron De Santis (21%) e l’ex governatore del South Carolina, Nikki Haley (19%), le possibilità per un secondo mandato dell’ex inquilino della Casa Bianca sono aumentate notevolmente.

Tant’è che al World Economic Forum a Davos in Svizzera si è parlato dei possibili rischi per la politica internazionale che potrebbe comportare un ritorno al potere di Trump. La presidente della BCE, Christine Lagarde si è sbilanciata a definire “The Donald” un pericolo che dovrebbe essere trattato con la stessa cautela come l’inflazione.

A fronte di un sentiment negativo della comunità internazionale relativo al ritorno dell’ex presidente sul panorama politico americano, una certezza c’è. Ai mercati finanziari Donald piace. Nonostante il fatto che le sue politiche abbiano portato spesso incertezza e, di conseguenza, volatilità, durante il suo mandato tra il 2017 e il 2019 gli indici hanno registrato dei rialzi notevoli.

In seguito alla vittoria di Trump in Iowa, le azioni di Digital World Acquisition, la SPAC creata con lo scopo di quotare la piattaforma social di Trump, Truth sono salite del 15% a 19,76 dollari per azione, oggi a 25 dollari per azione. Ma vediamo perché ai mercati finanziari piace Donald Trump.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Lo S&P 500 è cresciuto del 70% durante la presidenza di Trump

Secondo LPL Financial, l’indice Dow Jones ha evidenziato un rialzo del 56% nei quattro anni di presidenza Trump mentre l’S&P 500 il 70% ovvero un rialzo medio annuale dell’11%. Tra gennaio 2021 ad oggi ovvero il periodo sotto l’amministrazione Biden l’S&P 500 è cresciuto del 21%.

Durante la presidenza di Trump, il Dow ha raggiunto 126 nuovi massimi storici, poco sopra i 123 massimi di Obama, ma inferiori ai 263 di Clinton. Sia Obama che Clinton sono stati presidenti per due mandati. Il motivo dell’ottimismo dei mercati sotto la presidenza dell’ex inquilino della Casa Bianca si nasconde nelle sue politiche fiscali. Vediamole nel dettaglio.

I tagli delle imposte

Uno dei principali successi legislativi durante la presidenza di Trump è stata l’approvazione del Tax Cuts and Jobs Act introdotto nel 2017. La legislazione prevedeva significativi tagli alle imposte sulle società, che molti credevano avrebbero incrementato i profitti aziendali e, di conseguenza, favorito il mercato azionario. Si tratta di una misura a cui il Tycoon è stato sempre particolarmente favorevole in quanto lui stesso vanta di una lunga esperienza da imprenditore.

La deregolamentazione

Trump ha adottato una politica di deregolamentazione in vari settori, tra cui finanza, energia e sanità. Per deregolamentazione si intende la rimozione di norme legislative, licenze e regolamenti che ostacolano il libero agire del mercato. L’idea era che ridurre gli oneri regolamentari sulle imprese potesse stimolare la crescita economica e migliorare la redditività aziendale.

Retorica pro-business

Trump è percepito come favorevole agli affari, e la sua amministrazione ha adottato misure per promuovere politiche favorevoli alle imprese. Questa narrativa pro-buisness ha contribuito alle reazioni positive dei mercati.

Politica commerciale

Anche se le tensioni commerciali con la Cina inizialmente hanno creato incertezza e volatilità sui mercati, la firma dell’accordo commerciale di Fase Uno nel gennaio 2020 e il successivo apparente alleviamento delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina sono stati percepiti come sviluppi positivi con una reazione dei mercati al rialzo.

Pressioni sulla Fed

Anche se il presidente degli Stati Uniti non dovrebbe occuparsi della politica monetaria, in quanto di competenza esclusiva della banca centrale americana a cui capo è Jerome Powell, Donald Trump è sempre stato molto ingombrante con i suoi commenti relativi all’operato della Fed.

L’ex presidente spesso manifestava la sua preferenza verso tassi di interesse più bassi per stimolare la crescita economica. Credeva che Powell e la Federal Reserve dovessero attuare tagli più aggressivi ai tassi di interesse per favorire l’attività economica. La view di Trump era che tassi di interesse più bassi avrebbero incentivato l’indebitamento, la spesa e gli investimenti.