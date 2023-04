Patto di Stabilità, Lagarde: riforma sia più rigida nell’applicare le regole

La presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Christine Lagarde, si è espressa a favore della proposta di riforma del Patto di Stabilità presentata dalla Commissione. Secondo Lagarde, la nuova versione del Patto dovrebbe prevedere un’applicazione più rigida delle regole rispetto al passato, elemento fondamentale per garantire l’efficacia del sistema.

Lagarde sottolinea che la riforma del Patto di Stabilità è essenziale per assicurare un’applicazione più forte delle regole, elemento che era carente nella versione precedente. Inoltre, la presidente della BCE ritiene che l’applicazione rigorosa delle norme sia fondamentale per garantire la stabilità economica e finanziaria dell’Unione Europea.

“Il tempo è essenziale”, afferma Lagarde, e aggiunge che la BCE “farà tutto il possibile per aiutare in questo senso”, sostenendo gli sforzi per una rapida ratifica della riforma.