Wall Street: futures Dow Jones in calo

I titoli azionari statunitensi hanno aperto al ribasso oggi, cedendo parte dei forti guadagni della sessione precedente, mentre gli investitori analizzano i guadagni di Amazon e Intel prima della pubblicazione dei dati chiave sull’inflazione.

Stamani, il contratto Dow Futures era in calo di 130 punti, o dello 0,4%, il S&P 500 Futures era in ribasso di 16 punti, o dello 0,4%, e il Nasdaq 100 Futures era in calo di 40 punti, o dello 0,3%.