Consob: nel 2021 calo record degli investitori esteri nelle società quotate italiane

Nel 2021, le società quotate italiane hanno registrato un calo significativo nella presenza di investitori esteri, toccando i minimi dal 2013 per quanto riguarda il numero di società partecipate e dal 2014 per le partecipazioni rilevanti. Questo trend negativo è emerso dal Rapporto Consob sulla corporate governance delle società quotate italiane.

Le cause di questo calo potrebbero essere varie, tra cui l’incertezza economica generata dalla pandemia di COVID-19 e le tensioni commerciali internazionali. Tuttavia, è importante monitorare attentamente l’evoluzione del fenomeno per valutare se si tratti di un trend temporaneo o di una situazione destinata a consolidarsi nel tempo. Inoltre, sarà fondamentale per le società quotate italiane adottare strategie volte ad attrarre nuovi investitori esteri e a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali.