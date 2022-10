Partenza positiva in Europa con tutti i principali indici sopra la parità

Avvio positivo in Europa con tutti i principali indice del Vecchio Continente che si trovano al momento in territorio positivo, L’indice EuroStoxx 50 si trova a 3.384 punti con un rialzo dell’1,28%, mentre il nostro indice Ftse Mib si trova in rialzo dell’1,55% a quota 21.298 punti. Positività anche sull’indice tedesco Dax30 che si trova a quota 12.400 punti con un rialzo dell’1,6%, ma anche sull’indice spagnolo Ibex 35 a 7.574 punti in aumento dell’1,54%.

Infine lo spread si trova a 233 punti base con un aumento dello 0,63%.