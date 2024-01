Pagamenti digitali: in Italia crescono del 35,5% nel 2023

L’Italia assiste a un’esplosione nell’uso dei pagamenti senza contanti, con una crescita impressionante del +35,5% registrata nel 2023. Questa tendenza indica un cambiamento significativo nelle abitudini di spesa degli italiani, che ora mostrano una maggiore propensione a utilizzare metodi di pagamento cashless per transazioni di qualsiasi importo.

L’aumento dell’uso di metodi di pagamento cashless non è confinato a una specifica area geografica. Infatti, tutte le province italiane, dal Nord al Sud, mostrano una forte adozione di questi metodi. Le province di Bolzano (+58,8%), Modena (+57,5%) e Venezia (+53,2%) guidano la classifica in termini di utilizzo di pagamenti senza contanti.

Nonostante l’aumento generale delle transazioni cashless, l’importo medio per transazione è in calo, con una diminuzione del -8,1% rispetto all’anno precedente. Questo dato suggerisce che gli italiani sono sempre più propensi a utilizzare metodi di pagamento cashless anche per piccole spese. La provincia Sud Sardegna registra l’importo medio più basso del paese, con 29,8 euro per transazione. Questi dati sono stati rilevati dall’Osservatorio Città Cashless di SumUp.