Hera presenta Piano Industriale 2027: investimenti di 4,4 miliardi e crescita dividendo del 28%

Hera ha presentato il suo nuovo piano industriale che si estende fino al 2027. Il piano prevede investimenti quinquennali per un totale di 4,4 miliardi di euro e punta a un margine operativo lordo di 1,650 miliardi di euro, con un incremento del 27% rispetto al 2022. Questo piano industriale si propone di creare valore per tutti gli stakeholder, con particolare attenzione agli obiettivi di sostenibilità finanziaria, ambientale e sociale.

Nel dettaglio, il piano di Hera prevede un ritorno sul capitale investito netto in aumento, passando dal 7,9% al 9,5% entro il 2027. Il rapporto debito netto/mol è previsto stabilmente al di sotto delle tre volte per l’intero arco del piano, raggiungendo 2,7 volte nel 2027. La società stima una crescita media annua dell’utile per azione al 7% e un ritorno totale medio annuo per gli azionisti del 12%.