PAC in ETF di Scalable Capital, la soluzione per dare fiato ai rendimenti futuri 

L’elevata incertezza che ha caratterizzato i mercati in questo 2022 può portare a decisioni d’investimento penalizzanti nel lungo periodo. L’elevata avversione al rischio dettata da un mercato ribassista può portare a mettere i remi in barca in attesa che passi la tempesta. Ma scappare dal mercato porta da un lato a incassare una perdita e dall’altro ad essere tagliati fuori nel momento in cui il vento cambierà; queste decisioni possono portare i risparmiatori a vedersi assottigliare non poco il rendimento potenziale in quanto i giorni migliori dei mercati possono essere raggruppati in brevi lassi di tempo e fare market timing – ossia entrare e uscire dai mercati – non fa che aumentare il rischio di perdere una fetta importante della risalita dei mercati dopo periodi negativi come quello attuale.

Basti pensare che il mese di ottobre è stato il migliore di sempre per alcuni indici azionari come il Dow Jones Industrial Average (quasi +14%), con i mercati che sono risaliti velocemente nonostante il persistere di incertezze a livello di fondamentali economici. Che fare allora? Un modo di superare l’emotività è quello di attenersi a regole d’investimento ben definite e guardare alla tempistica con cui si investe. Spalmare il proprio investimento nel tempo riduce il rischio di incappare in un punto di ingresso sfavorevole.

Un mercato ribassista può essere visto come una sorta di assist per porre i semi per maggiori rendimenti futuri sfruttando strumenti quali i Piani di Accumulo (PAC) che permettono di contenere il rischio dell’investimento nelle prime fasi di accumulazione. Se l’investimento viene fatto in maniera periodica, versando mensilmente delle somme, l’esposizione al rischio di mercato risulta infatti limitata nelle prime fasi di accumulo e allo stesso tempo si è sicuri di essere già posizionati quando i mercati ritorneranno a salire.

L’unione di PAC ed ETF

Un altro elemento chiave da considerare è la componente costi. Secondo un rapporto sui costi e le performance pubblicato quest’anno dall’ESMA, l’Italia ha le più elevate commissioni di gestione per i prodotti azionari d’Europa, quasi il 2%. Strumenti quali gli ETF (Exchange Traded Fund) permettono di comprimere notevolmente la componente costi e ciò va a potenziare il rendimento netto di lungo periodo.

L’ETF permette da un lato di ridurre i costi per l’investitore rispetto a strumenti finanziari come fondi comuni, e dall’altro di mitigare gli impatti negativi della volatilità sul portafoglio. Gli ETF permettono infatti una spiccata diversificazione dell’investimento in quanto un singolo strumento ha al suo interno una moltitudine di titoli azionari o bond, offrendo anche la possibilità di perseguire una diversificazione geografica o per asset class.

Scalable Capital, importante realtà del panorama fintech europeo basata in Germania, fonde questi due strumenti – piani di accumulo ed ETF – proponendo per prima qui in Italia i PAC in ETF.

I PAC (che Scalable Capital chiama anche Piani di risparmio) in ETF rappresentano un’opzione ideale in questa fase di forte volatilità, anche perché puntare su un paniere di azioni piuttosto che sul singolo titolo riduce parecchio i rischi.

Le soluzioni per gli investitori

Scalable Capital, piattaforma di investimento digital leader in Europa, permette di impostare il proprio piano scegliendo tra oltre 1.700 ETF. Tutti i PAC hanno zero commissioni, permettono di acquistare titoli frazionati e impostabili a partire da 1€. Tutti i PAC modificabili o cancellabili a zero costi in qualsiasi momento.

I depositi vengono effettuati automaticamente, nel giorno e nell’ora richiesti, e vengono investiti immediatamente nell’ETF selezionato. Gli intervalli dei piani di risparmio possono essere configurati individualmente scegliendo se alimentarli mensilmente, ogni due o ogni tre mesi.

L’offerta propone un’ampia e diversificata gamma di ETF tra quelli più popolari sul mercato in questa fase. Ci sono gli ETF World, composti da centinaia di società da tutto il mondo; poi gli ETF Europa, con azioni di società europee ampiamente diversificate e gli ETF Paesi Emergenti, composti da azioni delle principali nazioni emergenti. E poi, per chi vuole cavalcare il trend green, ci sono gli ETF Sostenibili che permettono di investire in aziende guardando a criteri di sostenibilità.

I vantaggi dei PAC

I PAC (o Piani di risparmio) in ETF proposti da Scalable Capital consentono di soddisfare tutte le esigenze attuali degli investitori. Dal contenimento dei costi alla diversificazione, dalle interessanti performance alla massima trasparenza e flessibilità. Motivi che rendono ancor più valido questo genere di investimento, in un momento storico in cui la possibilità di restare fermi e fuori dal mercato può rivelarsi una scelta penalizzante nel lungo periodo.

