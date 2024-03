Assoreti: a gennaio raccolta tocca 2,4 mld di euro

L’attività delle Reti di consulenza, realizzata a gennaio 2024, determina una raccolta netta totale pari a 2,4 miliardi di euro. Il flusso di risorse coinvolge, in maniera predominante, la componente amministrata del portafoglio: il saldo delle movimentazioni in titoli è positivo per 1,5 miliardi di euro mentre le risorse nette poste su

conti correnti e depositi ammontano a circa 1,2 miliardi.

“Il volume dei risparmi affidati alle nostre Associate prosegue ad aumentare costantemente; cresce progressivamente la domanda di consulenza e viene confermato, nel mese, il maggiore

orientamento all’investimento diretto in titoli” dichiara Marco Tofanelli, Segretario Generale dell’Associazione.