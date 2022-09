Nuovo BTP Green 2035, ecco quali spese sostenibili verranno finanziate dai proventi dell’emissione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a un pool di banceh (BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A) il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo BTP Green Aprile 2035.

I BTP Green sono i titoli di Stato italiani dedicati al finanziamento delle spese a positivo impatto ambientale sostenute dallo Stato.

I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati conformemente ai criteri enunciati nel “Quadro di riferimento per l’emissione dei titoli di Stato Green” pubblicato lo scorso febbraio 2021 in cui vengono descritti i 6 obiettivi ambientali, così come delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili, e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 (OSS) delle Nazioni Unite che si intende raggiungere mediante specifiche spese presenti nel Bilancio dello Stato. Conformemente a quanto previsto nel Quadro, aggiunge il Tesoro in una nota, i proventi netti di questa specifica emissione saranno destinati ad una selezione nell’ambito di un pool di spese sostenibili incluse nel Bilancio dello Stato dell’anno in corso e nei consuntivi per i tre anni precedenti.

Anni Categorie 2019 2020 2021(*) 2022(*) Totale Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica 0 0 0 110 110 Efficienza energetica 1.829 2.018 2.438 2.265 8.550 Trasporti 5.195 5.470 5.578 7.993 24.236 Prevenzione e controllo dell’inquinamento e economia circolare 12 28 84 490 614 Tutela dell’ambiente e della diversità biologica 112 298 417 1.151 1.978 Ricerca 109 133 173 401 816 Totale 7.257 7.947 8.690 12.410 36.304

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, valori espressi in milioni di euro; (*) indicativi.