Starace (Ceo Enel): occorre limitare la volatilità del TTF. Ulteriori tassazioni negative (analisti)

Il Sole24Ore riporta le indicazioni del Ceo di Enel (Starace) secondo il quale tra le misure di intervento più efficaci sul tema energia ci sarebbe quella di un cap alla volatilità del TTF, l`indice principale di ancoraggio dei contratti di procurement gas, che non rappresenta più, alle attuali condizioni di mercato, un indice con sufficiente liquidità di mercato necessitando quindi di un cap di prezzo alle negoziazioni come scrive Equita.

Sul tema della tassazione extraprofitti si prospetta invece la possibilità di confermare le operazioni con saldi IVA come base imponibile per ulteriori tassazioni, ma con correttivi per eliminare alcuni difetti della norma. Nei giorni scorsi si è anche parlato di possibile addizionale IRAP con lo scopo di non generare ulteriori scostamenti di bilancio. Ulteriori tassazioni, concludono gli analisti della Sim milanese, sono negative per il settore nel complesso in termini di rischio regolatorio.