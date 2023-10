Nokia intende tagliare il 16% della forza lavoro ovvero 14.000 dipendenti a causa della carenza di investimenti nelle infrastrutture mobili di quinta generazione (5G). Secondo le stime della società, la mossa consentirà di risparmiare fino a 400 milioni di euro l’anno prossimo e ulteriori 300 milioni di euro nel 2025, ha dichiarato Nokia in una nota. L’obiettivo è “ridurre la base dei costi a partire dal 2023 tra 800 milioni di euro e 1,2 miliardi di euro entro la fine del 2026.” Il piano ridurrà il numero dei dipendenti attuali da 86.000 a un numero compreso tra 72.000 e 77.000.

Nokia, i conti del terzo trimestre

L’annuncio dei licenziamenti arriva dopo i conti di Nokia relativi al terzo trimestre che hanno evidenziato vendite in calo del 20% su base annua a 4,98 miliardi di euro. L’utile nel trimestre è crollato del 69% rispetto allo stesso periodo di un anno fa a 133 milioni di euro.

Nokia, uno dei leader nel settore dei produttori di apparecchiature per le telecomunicazioni al mondo, dovrà affrontare le difficoltà derivanti dal rallentamento dell’economia globale e dalle riduzioni della spesa per le infrastrutture apportate dagli operatori di telefonia mobile.

Le vendite della più grande unità di Nokia in termini di fatturato, il business delle reti mobili, sono diminuite del 24% su base annua a 2,16 miliardi di euro, con l’utile operativo della divisione in calo del 64% su base annua. La società ha evidenziato che i numeri sono dovuti principalmente al calo registrato in Nord America. Nokia ha inoltre fatto sapere che i volumi di vendita nel mercato chiave indiano come “moderati”, poiché le implementazioni del 5G “si normalizzano”. Il 5G è l’Internet mobile di prossima generazione che promette velocità più elevate e Nokia partecipa al lancio di questa tecnologia in India.

Quest’anno sono state adottate misure di riduzione dei costi anche negli Stati Uniti, in particolare dagli operatori principali come Verizon e AT&T.

Il CEO di Nokia, Pekka Lundmark, ha dichiarato che il calo delle entrate delle reti mobili è dovuto a “una certa moderazione nel ritmo di implementazione del 5G in India, il che significa che la crescita non è più sufficiente a compensare il rallentamento in Nord America”.

L’outlook di fine anno

La società prevede un fatturato netto dell’intero anno compreso tra 23,2 miliardi di euro e 24,6 miliardi di euro, rispettando le sue previsioni.

“Rimango fiducioso nei driver fondamentali della nostra attività”, ha commentato Lundmark. “La crescita del traffico dati continua, il lancio del 5G è ancora completato solo al 25% circa, esclusa la Cina, e le reti continueranno a investire. Le rivoluzioni del cloud computing e dell’intelligenza artificiale non avverranno senza investimenti significativi in reti che abbiano capacità notevolmente migliorate”.

I conti deludenti di Nokia arrivano dopo quelli della società svedese Ericsson, che ha pubblicato ieri i risultati del terzo trimestre. I numeri hanno mostrato un calo delle entrate e problemi simili in Nord America.

Il CEO di Ericsson Borje Ekholm ha avvertito in seguito ai conti che “l’incertezza di fondo che incide” sul suo business delle reti mobili persisterà fino al 2024, mettendo in dubbio una ripresa per i produttori di apparecchiature per le telecomunicazioni.