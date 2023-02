Next Re: risultato netto di 0,3 mln nel 2022

Secondo i dati preliminari diffusi ieri, nel 2022 la società d’investimento immobiliare Next Re ha conseguito un risultato netto stimato in circa 0,3 milioni.

Il dato riflette il positivo adeguamento al fair value degli Investimenti immobiliari stimato per circa 2,9 milioni, il provento netto stimato pari a 0,7 milioni realizzato in relazione alla cessione dell’immobile a destinazione d’uso alberghiera ubicato a Verona, il provento stimato pari a 0,47 milioni derivante dall’accordo transattivo avente ad oggetto, inter alia, il trasferimento dei titoli obbligazionari emessi dal Comparto Euro del Fondo di diritto lussemburghese “Historic & Trophy Building Fund” gestito da Main Source S.A. “Fondo HTBF-€“.

Il risultato preliminare riflette altresì l’impatto della svalutazione di attività per imposte anticipate pari a 0,6 milioni.

L’Ebitda preliminare, stimato pari a circa 1 migliaio, recepisce, oltre ai proventi netti realizzati con riferimento ai disinvestimenti immobiliare e finanziario di cui sopra, minori costi inerenti al patrimonio immobiliare per circa 1 milione e costi per asset advisory fee verso Dea Capital Real Estate SGR stimati pari a circa 0,7 milioni.

Il Totale Indebitamento finanziario preliminare migliora rispetto al 31 dicembre 2021 con una variazione stimata pari a 7,8 milioni.

Il Net Loan to Value preliminare è stimato pari al 39% e si decrementa a fronte delle maggiori disponibilità liquide.

Il valore preliminare degli Investimenti immobiliari si decrementa di circa il 2% rispetto al 31 dicembre 2021 a seguito del disinvestimento effettuato nell’esercizio e della rilevazione degli adeguamenti al fair value positivi per complessivi 2,9 milioni.