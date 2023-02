Maire Tecnimont: si espande nell’economia circolare acquisendo il controllo della tecnologia CatC

Maire Tecnimont, attraverso la propria controllata NextChem, ha firmato un accordo con Biorenova per acquisire, sviluppare e industrializzare la tecnologia proprietaria CatC, un processo di riciclo chimico continuo per il recupero di monomeri (componenti base per la catena del valore della plastica) ad alto grado di purezza da rifiuti plastici differenziati, in particolare dal polimetilmetacrilato (PMMA, anche noto come plexiglas).

NextChem intende industrializzare CatC nel mercato del plexiglas, per poi progressivamente espandere il suo impiego ad altre plastiche a valore aggiunto, essendo la tecnologia adatta per la depolimerizzazione del polistirene, una plastica largamente utilizzata con numerosi impieghi industriali dal packaging alimentare all’elettronica e all’automotive, tra gli altri. Inoltre, un ulteriore ottimizzazione della tecnologia permetterebbe l’accesso al più ampio mercato delle poliolefine. Una volta industrializzata, CatC fornirà un’alternativa economicamente vantaggiosa e competitiva ad altre tecnologie di depolimerizzazione del plexiglas.

NextChem deterrà il 51% del capitale della nuova società (NewCo), proprietaria della tecnologia CatC. Biorenova manterrà il restante 49%. Il closing, soggetto alle condizioni tipiche di questo tipo di operazioni, è previsto per il 30 aprile 2023.

Questa acquisizione è strategicamente significativa in quanto permette al Gruppo di espandere il proprio portafoglio tecnologico ed entrare in nuovi mercati. I ricavi attesi da questa attività sono previsti crescere progressivamente fino a raggiungere un importo complessivo di €30 milioni entro il 2028. Dopo questo periodo, il fatturato è atteso esprimersi nell’ordine di circa €15-20 milioni all’anno.