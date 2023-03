Piaggio: record di fatturato e utile netto nel 2022

Piaggio ha archiviato l’esercizio 2022 con ricavi consolidati per 2.087,4 milioni di euro, il valore più alto mai registrato, in aumento del 25,1% su base annua.

Il margine lordo industriale cresce del 20% a 554,9 milioni, l’Ebitda si incrementa del 23,9% a 298,1 milioni con un Ebitda margin sostanzialmente stabile al 14,3% (14,4% nel 2021).

L’Ebit si attesta a 158,7 milioni (+41%), mentre l’utile netto stabilisce un nuovo record attestandosi a 84,9 milioni (+41,4%).

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 è pari a 368,2 milioni, in miglioramento di 12,1 milioni rispetto a 380,3 milioni di fine 2021.

Nel corso dell’anno sono stati venduti 625.000 veicoli a livello globale, in crescita del 16,7%, ed effettuati investimenti per circa 151,7 milioni.

Il Cda proporrà all’Assemblea degli Azionisti di distribuire un saldo sul dividendo di 10 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all’acconto di 8,5 centesimi pagato il 21 settembre 2022), per un dividendo totale dell’esercizio 2022 di 18,5 centesimi, pari a complessivi 65,7 milioni.

Roberto Colaninno, Presidente e AD del Gruppo Piaggio: “Il Gruppo Piaggio ha chiuso l’esercizio 2022 con i risultati migliori di sempre, stabilendo nuovi record per tutti gli indicatori, tra cui il fatturato superiore ai 2 miliardi e l’utile netto a 84,9 milioni, in crescita del 41,4%. Il quadro geopolitico e macroeconomico è stato e rimane complesso, ma affrontiamo il 2023 con fiducia e ottimismo, e proseguiremo il nostro importante percorso di crescita già delineato confermando gli investimenti previsti e l’impegno sulle tematiche ESG. Il focus costante su innovazione e sicurezza rende i nostri marchi tra i più rappresentativi del made in Italy e attrattivi a livello mondiale, con la gamma di scooter, moto e veicoli commerciali più evoluta di sempre, in termini di performance, sicurezza attiva e passiva e sostenibilità ambientale.”