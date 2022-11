Enel prepara un pacchetto di finanziamenti da 5 miliardi di euro per l’unità spagnola Endesa

Enel scende in campo per sostenere la sua unità spagnola Endesa con una linea di credito e garanzie per un valore complessivo fino a 5 miliardi di euro (5,2 miliardi di dollari)e aiutarla a far fronte alla forte volatilità dei mercati energetici, come risulta da documenti.

Lo riporta Reuters secondo cui dai documenti pubblicati dal gruppo spagnolo in vista dell’assemblea degli azionisti che oggi voterà sulla questione, è emerso che Enel intende fornire fino a 3 miliardi di euro attraverso una linea di credito di 12 mesi e fino a 2 miliardi di euro in garanzie. Per la linea di credito Endesa pagherà un interesse di 87 punti base rispetto al tasso Euribor.

Tale linea mira a coprire il fabbisogno di liquidità a breve termine di Endesa “per far fronte all’aumento del volume di garanzie richieste sui mercati a termine organizzati, principalmente per il gas naturale”, ha dichiarato Endesa nei documenti pubblicati sul suo sito web. L’azienda spagnola è controllata al 70% da Enel.