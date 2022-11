Nexi: effetti limitati da nuovo obbligo Pos (analisti)

Obbligo di accettare pagamenti con carte di pagamento per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali. Così prevede la bozza della legge di bilancio 2023 prevedendo che l’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e limitatamente alle transazioni di valore inferiore ai 30 euro, nelle ipotesi individuate con decreto del Ministro delle imprese e made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore. Secondo Equita, la nuova norma dovrebbe avere effetti limitati per Nexi in quanto dovrebbe essere limitata ad alcune categorie particolari (come ad esempio i tabaccai). In Borsa il titolo della PayTech segna al momento +0,023% a 8,55 euro.