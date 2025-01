Netflix: domani la trimestrale, previsti abbonati e redditività in forte crescita

Con la pubblicazione dei conti del Q4 2024, in arrivo domani 21 gennaio, Netflix si prepara a chiudere un anno di espansione significativa che ha portato il titolo, quotato al Nasdaq, su nuovi massimi storici con una crescita di oltre il +80% nel 2024. La società di streaming, leader globale nel settore dell’intrattenimento, è sotto i riflettori per la sua capacità di generare una crescita rilevante sia in termini di abbonati sia di redditività, nonostante il contesto competitivo e macroeconomico in continua evoluzione.

Le attese per il Q4 2024: crescita a doppia cifra

Addetti ai lavori che puntano i riflettori sulla pubblicazione dei dati a chiusura dell’anno fiscale 2024 relativamente ai risultati ottenuti durante il quarto trimestre. Il consensus Bloomberg prevede un EPS di $ 4,18, con un aumento del +98% su base annua, segnale di un incremento significativo della redditività operativa della società.

I ricavi attesi si attestano a $ 10,11 miliardi, in crescita del +14,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’EBIT è stimato a $ 2,2 miliardi, con un balzo del +47% sul confronto a dodici mesi. La crescita della redditività è stata sostenuta anche da un rigoroso controllo dei costi e dall’ottimizzazione delle spese di marketing, che hanno permesso alla società di ampliare i margini operativi.

Uno dei dati più attesi dagli investitori e dagli analisti riguarda la crescita degli abbonati, con un incremento netto stimato a +9,175 milioni. Questo risultato riflette il successo delle strategie di contenuto e delle iniziative di pricing, inclusa l’espansione dei piani più economici con pubblicità, che hanno consentito di attirare e raggiungere un pubblico più ampio.

Il 2024, infatti, è stato un anno di trasformazione per Netflix, che ha continuato a investire in produzioni originali e ad ampliare la propria base di abbonati attraverso una strategia diversificata. La combinazione di contenuti di alta qualità, miglioramenti tecnologici e il lancio di nuovi piani a prezzi competitivi ha rafforzato il posizionamento della società in un mercato sempre più affollato.

Uno sguardo al futuro, concorrenza più agguerrita?

Netflix affronta il 2025 con solide basi e una strategia che punta a consolidare la propria leadership nel settore. Tuttavia, il mercato dello streaming rimane competitivo, con player come Disney+ e Amazon Prime Video che continuano a guadagnare terreno. La pubblicazione dei risultati del Q4 2024 sarà quindi cruciale per valutare non solo lo stato di salute della società, ma anche le guidance aziendali in temi riguardanti la sostenibilità della sua traiettoria di crescita.

Gli investitori guarderanno con attenzione i dati sugli abbonati e le indicazioni della società per il 2025, con un focus particolare sull’espansione internazionale e sulla capacità di generare profitti crescenti in un contesto di elevata concorrenza.

Outlook grafico del titolo Netflix

Netflix parte in ribasso in questo inizio di anno, dopo un 2024 a suon di record. Il titolo quotato al Nasdaq, dopo aver toccando nuovi massimi storici sul livello di $ 941,75 e registrando una performance complessiva di oltre il +80% nel 2024, ha cominciato un ritracciamento di breve periodo in un canale discendente perdendo il -6% dai massimi di dicembre. Il titolo potrebbe essere quindi in procinto di prendere fiato in attesa della pubblicazione dei conti del trimestre.

Il grafico del titolo Netflix si trova in un trend rialzista di lungo periodo, evidenziato dalla trendline crescente (in blu) che supporta i movimenti del prezzo da diversi mesi. Tuttavia, nel breve periodo, il titolo è in una fase correttiva: i prezzi si muovono all’interno di un canale discendente, che potrebbe assumere i connotati di un pattern di bullish flag, che, se confermato, andrebbe a preludere un possibile breakout rialzista, coerente con la forza di fondo del trend di lungo termine.

Questo scenario richiede ad ogni modo una chiusura sopra la resistenza dinamica (in bianco), limite superiore del canale, al fine di riprendere il trend rialzista, con target che potenzialmente si spingono verso nuovi massimi storici. Attenzione tuttavia ad un’eventuale rottura ribassista del canale, sotto l’area $ 832 in concomitanza del primo supporto statico (in giallo), potrebbe invalidare il pattern e segnalare un approfondimento della correzione. Occhi puntati quindi ai risultati del trimestre e del comportamento del titolo nei pressi del supporto chiave in quest’area, il quale, se violato al ribasso, andrebbe a proiettare il prezzo verso il supporto del volume profile in area $ 773.

La fase attuale sembra essere caratterizzata da volatilità e volume relativamente bassi rispetto al rally cominciato la scorsa estate, coerentemente con la fase di consolidamento in atto, ma un aumento dei volumi potrebbe accompagnare un eventuale breakout. Sul fronte RSI a 14 periodi la situazione è al momento neutra, suggerendo un momentum debole ma non eccessivamente iper-venduto. È visibile una trendline ribassista sull’oscillatore, che coincide con la principale resistenza dinamica (in verde) che evidenzia la debolezza nel breve termine del titolo. Se l’RSI dovesse superare la trendline discendente rompendo al rialzo, potrebbe segnalare un rafforzamento del momentum ed anticipare un eventuale breakout di prezzo dal pattern a flag.

Si rimanda quindi all’attenzione in attesa di nuovi input da analizzare in fase di pubblicazione dei conti del trimestre, i quali potrebbero determinare la prossima price action confermando o invalidando il pattern evidenziato.