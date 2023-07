Nb Aurora: cessione del 49,9% del portafoglio investimenti

Nb Aurora ha annunciato di aver firmato accordi definitivi per vendere il 49,9% del suo portafoglio di investimenti. Questo sarà realizzato attraverso il trasferimento del 49,9% in Nb Aurora Holdings e il 4,9% delle quote del fondo Mic Co-investment Fund, al neonato fondo chiuso Nb Aurora Co-Investment Fund II. Quest’ultimo è anche gestito da Nb Aifm, la società che gestisce Nb Aurora.

L’operazione di cessione è attesa a condizione che siano confermate le manifestazioni di interesse raccolte da terzi investitori in commitment vincolanti per un totale di 167 milioni di euro e che siano ottenute le autorizzazioni riguardanti la golden power. A condizione che queste circostanze si verifichino, la cessione della quota minoritaria del portafoglio sarà effettuata a un prezzo fisso di circa 144,2 milioni. Questo valore è stato calcolato in base all’ultimo Nav disponibile del portafoglio al 31 marzo 2023, più il costo di acquisto di eventuali investimenti effettuati dopo quella data e non inclusi nel Nav di riferimento.