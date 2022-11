Musk agli investitori: bisogna tenere le crypto in un portafoglio proprio e non in un exchange

Diversi portafogli appartenenti all’exchange di criptovalute FTX sono stati presumibilmente hackerati venerdì sera.

Gli analisti stimano che $ 515 milioni di asset potrebbero essere stati ritirati. E questo hack arriva dopo l’avvio dell’iter fallimentare di FTX.

Sul tema cripto si è pronunciato anche Il CEO di Tesla Elon Musk, che si è unito allo spazio Twitter ospitato da Mario Nawfal per discutere dell’hacking di FTX.

Quando Nawfal gli ha chiesto quali fossero i suoi consigli per rimanere immuni da tali incidenti, Musk ha affermato che le persone dovrebbero rimanere fuori dagli exchange di criptovalute ed essere responsabili dei propri crypto assets.

“Come dice il detto, non le tue chiavi, non il tuo portafoglio”, quindi vuoi davvero tenere le tue cripto in un portafoglio proprio e non in uno crypto exchange”, ha confermato Musk.

“Riaffermerei che, se hai delle criptovalute, dovresti averle in un portafoglio proprio direttamente accessibile. Non in uno scambio”, ha detto Musk, aggiungendo che sarebbe la soluzione più saggia per il momento.