SpaceX di Musk acquista pubblicità su Twitter per promuovere Starlink in Spagna e Australia

SpaceX, la società aerospaziale di Elon Musk, ha ordinato uno dei più grandi pacchetti pubblicitari disponibili sulla piattaforma di Twitter.

La campagna promuoverà il servizio Internet satellitare di proprietà di SpaceX chiamato Starlink su Twitter in Spagna e Australia.

La campagna pubblicitaria che SpaceX sta acquistando per promuovere Starlink è chiamata “acquisizione” di Twitter. Quando un’azienda acquista uno di questi pacchetti, in genere spende fino a $ 250.000 per mettere il proprio marchio in cima alla sequenza temporale principale di Twitter per un’intera giornata. Secondo fonti anonime di CNBC.

Gli utenti dovrebbero vedere i messaggi del marchio Starlink per le prime tre volte che aprono l’app Twitter il giorno o i giorni della campagna di acquisizione pianificata in Australia e in Spagna.

SpaceX in genere non ha acquistato grandi pacchetti pubblicitari da Twitter in passato, prima dell’acquisizione di Musk, hanno confermato gli attuali dipendenti di Twitter a CNBC.