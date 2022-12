Mps, Meloni: ‘lavoriamo per uscita ordinata Stato, situazione gestita fin qui abbastanza pessimamente’

Di seguito le parole che sono state proferite dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul dossier Mps, nel corso della conferenza stampa di fine anno.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Radiocor Il Sole 24 Ore Meloni ha ricordato, in relazione al Monte dei Paschi di Siena, che ” é stato fatto un aumento di capitale”, e che “e’ in corso una ristrutturazione abbastanza solida”.

A questo punto, ha continuato la premier, “lavoriamo per un’uscita ordinata dello Stato e per creare le condizioni perché in Italia ci siano più poli bancari”.

“Siamo al lavoro, ad esempio, sul dossier Mps, un’altra delle grandi questioni ereditate, una situazione molto difficile, gestita fin qui abbastanza pessimamente, con decine di miliardi spesi a carico dei contribuenti”, ha sottolineato ancora.

In generale, riguardo alla “tutela del risparmio – ha affermato il presidente del Consiglio – penso che la cosa migliore che si possa fare sia di lavorare per favorire un sistema bancario che non ripeta gli errori del passato”.