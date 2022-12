Dotstay da oggi si quota in Borsa su Euronext Growth Milan

Borsa Italiana dà il benvenuto a Dotstay che da oggi si è quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana. Questa rappresenta la ventiseiesima ammissione su EGM del 2022, portando così a 190 il numero delle società quotate su Euronext Growth Milan.

In fase di collocamento Dotstay ha raccolto €2,2 milioni.

Nel dettaglio, la società è attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine a Milano. La piattaforma Dotstay consente a chiunque debba trasferirsi in una nuova città di essere guidato a 360° da un assistente personale nel percorso di relocation.

La società, inoltre, offre ai proprietari di immobili sia servizi di gestione immobiliare che di locazione.