Mps: il calendario degli eventi 2023. Ecco quando il cda approverà conti 2022

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha pubblicato con un comunicato il calendario degli eventi societari del 2023.

Il 7 febbraio è il giorno in cui il Consiglio di Amministrazione si riunirà per l’Approvazione dei risultati di bilancio 2022;

L’8 marzo il Consiglio di Amministrazione esaminerà il progetto di bilancio 2022.

In data 20 aprile e in un’unica convocazione l’assemblea dei soci si riunirà per l’approvazione del bilancio 2022.

Seguiranno gli eventi elencati:

5 maggio il Consiglio di Amministrazione – Resoconto intermedio di gestione – I° trimestre 2023;

3 agosto Consiglio di Amministrazione -Relazione finanziaria semestrale 2023;

7 novembre Consiglio di Amministrazione – Resoconto intermedio di gestione – III° trimestre 2023.

Mps ha reso noto nel comunicato che “eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate”.