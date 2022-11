Mps e l’aumento di capitale: diritti inoptati, la banca comunica esito asta

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha reso noto con un comunicato che, nella giornata di ieri, “si è conclusa l’offerta su Euronext Milan, tenutasi in data 1 e 2 novembre 2022 (l’Asta dell’Inoptato’) dei diritti di opzione non

esercitati nel corso del periodo di offerta in opzione (i ‘Diritti Inoptati’)”.

Mps ha aggiunto che “in tale contesto sono stati venduti n. 449.097 Diritti Inoptati che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 55.987.426 azioni ordinarie Mps di nuova emissione (le ‘Nuove Azioni’), per un ammontare di Euro 111.974.852,00, nell’ambito dell’Aumento di Capitale

deliberato dall’Assemblea Straordinaria di BMPS tenutasi 15 settembre 2022. I Diritti Inoptati potranno essere esercitati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro

2 per Nuova Azione, sulla base di un rapporto di 374 (trecentosettantaquattro) Nuove Azioni ogni 3 (tre) Diritti Inoptati posseduti”.

Mps ha continuato sottolineando che “l’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Asta dell’Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non

oltre le ore 14:00 del 3 novembre 2022.Tenuto conto dei risultati al termine del periodo di offerta in opzione comunicati il 31 ottobre u.s., le azioni sottostanti i Diritti Inoptati eventualmente rimasti non esercitati al termine dell’Asta dell’Inoptato saranno allocate: (i) agli investitori che hanno assunto impegni diretti nei confronti di BMPS (per un ammontare residuo pari a Euro 25 milioni); (ii) agli investitori terzi che hanno assunto impegni di sub-underwriting nei confronti delle banche del consorzio di garanzia (pari a complessivi Euro 475 milioni) e (iii) per l’ammontare residuale alle banche del consorzio di garanzia e ad Algebris. L’ammontare residuo in capo alle banche del consorzio di garanzia e ad Algebris sarà comunicato in data 3 novembre 2022 sulla base dei Diritti Inoptati effettivamente esercitati, mentre è già certa l’integrale allocazione degli impegni diretti e di sub-underwriting”.