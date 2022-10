Mps: Commissione europea comunica impegni da rispettare a fronte ok proroga Stato nel capitale

Banca Monte dei Paschi di Siena ha reso noto con un comunicato diffuso ieri pomeriggio che “in data odierna (ieri per chi legge) la Commissione Europea ha pubblicato la decisione in merito alla revisione degli ‘Impegni’ – disponibile sul sito dell’Autorità – che erano stati assunti dalla Repubblica italiana al fine di consentire, ai sensi

delle normative eurocomunitaria e italiana, la ricapitalizzazione precauzionale della Banca nel 2017.

Gli Impegni rivisti sono coerenti con gli obiettivi del Piano Industriale 2022-2026 ‘A Clear and Simple Commercial Bank’ approvato in data 23 giugno 2022. Gli obiettivi presentati nella decisione della Commissione Europea avallano pertanto le linee guida del Piano Industriale 2022-2026, la cui implementazione è in corso e in linea con le tempistiche

previste”.