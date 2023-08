Moody’s annuncia taglio rating 10 banche americane e lancia alert su altri istituti

Moody’s ha annunciato di aver tagliato il rating di diverse banche americane, comunicando allo stesso tempo di aver messo sotto osservazione i giudizi di alcuni grandi nomi del sistema bancario made in Usa.

L’agenzia ha apportato modifiche alle valutazioni di ben 27 banche.

Dieci le banche americane che sono state colpite, complessivamente, dai downgrade di Moody’s:

Tra queste M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank, BOK Financial Corp, Webster Financial Corp., Old National Bancorp, Fulton Financial Corp.

Moody’s ha annunciato inoltre outlook “negativi” per altre banche americane, che includono PNC Financial Services Group, Capital One Financial Corp., Citizens Financial Group Inc., Fifth Third Bancorp, Regions Financial Corp., Ally Financial Inc., Bank OZK e Huntington Bancshares Inc.

Tra le banche messe sotto osservazione per un eventuale downgrade ci sono anche BNY Mellon, US Bancorp, State Street, Northern Trust, Cullen/Frost Banker e Truist Financial Corp.