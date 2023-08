Tesla, si dimette il CFO Zachary Kirkhorn. Titolo in calo a Wall Street

Tesla ha annunciato oggi che Zachary Kirkhorn, Chief Financial Officer, ha deciso di dimettersi dopo 4 anni trascorsi in questo ruolo e 13 anni complessivi nella società produttrice di auto elettriche. Kirkhorn resterà in società fino alla fine del 2023 per facilitare la transizione.

Al suo posto, Tesla ha scelto Vaibhav Taneja, attualmente, chief accounting officer. Il titolo, che negli ultimi tre mesi, ha guadagnato quasi il 50%, perde il 3% a quota 246 dollari per azione in seguito all’annuncio.