Moneyfarm cresce in UK: acquisita Profile Pensions

Moneyfarm si espande oltremanica con l’acquisizione del 100% di Profile Financial Solutions Ltd (Profile Pensions), consulente digitale leader in UK, specializzato nell’aggregazione e consolidamento di posizioni pensionistiche, che conta oltre un miliardo di euro di masse e 24.000 clienti.

L’operazione di acquisizione del 100% di Profile Pensions avverrà con un mix di cassa e azioni Moneyfarm. La componente in cassa sarà finanziata dagli attuali azionisti di Moneyfarm, in particolare da M&G, Poste Italiane, Cabot Square Capital, United Ventures e Fondazione di Sardegna. Conseguentemente Smedvig Capital, principale azionista di Profile Pensions, diventerà azionista di minoranza di Moneyfarm. Il closing dell’operazione è previsto nel corso del primo semestre del 2023, previe le necessarie autorizzazioni delle autorità di vigilanza.

Con quest’operazione Moneyfarm consolida il business nel mercato previdenziale del Regno Unito, che vale oggi oltre 780 miliardi di euro e ha registrato una crescita del 24% nel periodo 2016-2020. Moneyfarm in tal modo supera i 3,8 miliardi di euro di masse in gestione e i 115.000 clienti a livello globale, affermandosi tra i leader nella gestione del risparmio con approccio digitale a livello europeo.

nel primo semestre 2022, Moneyfarm ha registrato un incremento del 36% dei flussi netti positivi, del 46% delle masse in gestione e un aumento del 50% della base clienti rispetto all’analogo periodo del 2021. A gennaio 2022 Moneyfarm ha inoltre completato un nuovo round di finanziamento del valore di circa €53 milioni, sottoscritto da M&G plc, “lead investor”, e da Poste Italiane S.p.A., già azionista di minoranza dal 2019. Contestualmente, M&G e Moneyfarm hanno siglato una partnership commerciale per il lancio di una nuova soluzione di investimento digitale sul mercato britannico.

“Profile Pensions è una realtà innovativa con una visione della consulenza finanziaria molto simile alla nostra, basata su approccio digitale, semplicità, trasparenza e attenzione ai costi. Dodici mesi fa abbiamo acquisito il portafoglio clienti di Wealthsimple nel Regno Unito e a gennaio 2022 abbiamo avviato una partnership con M&G per sviluppare un nuovo servizio di investimento digitale per il mercato britannico. Tutto questo ha un impatto significativo sulla crescita di masse e clienti e rafforza considerevolmente la nostra leadership in Europa. Ringrazio i nostri shareholders che ci hanno nuovamente supportato in questo momento importante”, ha dichiarato Giovanni Daprà, cofondatore e amministratore delegato di Moneyfarm.