Mirabaud AM: BCE verso rialzo tassi più lento, inflazione forse ha superato picco

La BCE alzerà i tassi di riferimento di 50 punti base questa settimana e segnalerà un altro possibile rialzo dei tassi all’inizio del 2023 (nella riunione di febbraio), mentre un’ulteriore mossa a marzo è meno probabile.

Così Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM secondo cui il “quadro dell’inflazione nell’Eurozona rimane difficile: i livelli rimangono fastidiosamente alti, anche in Germania, dove i prezzi continuano a salire a due cifre. Tuttavia il picco sembra essere stato raggiunto all’inizio del quarto trimestre, come suggeriscono i dati dell’IPC”. “Anche se Lagarde ha avvertito che è troppo presto per affermare che il picco dell’inflazione nell’Eurozona è stato raggiunto – ed è vero che l’inflazione core rimane elevata al 5% – la retorica dovish durante la riunione della BCE di ottobre è importante ed è in linea con un aumento dei tassi più moderato, da 50 pb. Sul fronte macro, i rischi per la crescita stanno aumentando, con segnali di recessione che appaiono non solo negli indicatori di sentiment, ma anche nelle statistiche economiche concrete. Ad esempio, la produzione industriale in Spagna e Germania è diminuita all’inizio del trimestre. Altre aree di interesse della riunione di giovedì saranno i commenti sull’economia e i segnali sul futuro processo di riduzione del bilancio” conclude Jung.