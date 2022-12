Germania: IFO vede recessione meno forte, PIL a -0,1% contro -0,3% previsto

L’istituto IFO si attende una recessione meno forte del previsto in Germania. Nel dettaglio, il PIL si contrarrà solo dello 0,1% nel 2023 anziché dello 0,3% stimato in precedenza e inoltre sono state previste al rialzo le previsioni di crescita del 2022 a +1,8% da +1,6%. “Il terzo trimestre del 2022, in particolare, è stato migliore del previsto con un +0,4%”, spiega l’Istituto di ricerca tedesco, aggiungendo che “nei due trimestri dell’inverno 2022-23, il prodotto interno lordo diminuirà, ma successivamente l’economia tornerà a riprendersi e nel 2024 si stima che crescerà ancora dell’1,6%” scrive l’istituto.