Mikro Kapital lancia i primi bond tokenizzati sul microcredito

Mikro Kapital presenta al mercato i suoi primi bond tokenizzati sul microcredito, durante l’evento Plan B di Lugano. Il lancio da parte della società specializzata nell’impact finance e nella microfinanza è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Bitfinex Securities, piattaforma di quotazione e negoziazione di titoli digitalizzati. L’accordo siglato tra le due società ha previsto la definizione di progetti di tokenizzazione, quotazione e negoziazione di titoli di debito e la valutazione dell’uso di token Tether connessi al dollaro (USDT) e token Tether connessi all’euro (EURT) per la raccolta di capitali verso la microfinanza.

Ogni token può essere acquistato e scambiato sulla piattaforma Bitfinex Securities con una denominazione di 100 USDT. L’offerta iniziale sarà soggetta a un acquisto minimo di 125.000 USDT. La prima emissione avrà una durata di 3 anni ed un rendimento annuali pari al 10%, per un volume totale di 10 milioni di USDT. Successivamente saranno previste successive emissioni.

Con quest’iniziativa, la società guidata dal Presidente Vincenzo Trani punta a favorire l’accesso alla microfinanza come asset class a nuove categorie di investitori e a innovare la propria offerta attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come la blockchain. I bond tokenizzati di Mikro Kapital sono accessibili attraverso la piattaforma Bitfinex Securitites.

Mikro Kapital dispone attualmente di un portafoglio prestiti altamente diversificato di 300.000 beneficiari in 14 Paesi, per un valore complessivo di circa 1,14 miliardi di euro. Circa il 40% dei beneficiari è costituito da donne, imprenditrici in comunità locali e rurali, principalmente in imprese di servizi e aziende agricole.

Vincenzo Trani, presidente di Mikro Kapital, ha commentato:

“La volontà di portare innovazione nel mercato ha fin dalla sua nascita guidato l’attività di Mikro Kapital. Siamo stati tra i primi a vedere le potenzialità della microfinanza come asset class e a proporre soluzioni in linea con questa consapevolezza. Il lancio dei nostri primi bond tokenizzati, reso possibile grazie alla collaborazione con Bitfinex Securitites, va in questa direzione, perché riteniamo sia giunto il momento di favorire l’accesso ai nostri fondi a nuove categorie di investitori, più digitali e attenti a sfruttare tutte le potenzialità di tecnologie come la blockchain”.

Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex Securities, ha dichiarato:

“Il mercato globale del microfinanziamento è in un trend che prevede una crescita di più del doppio dal 2020 al 2027. La crescente domanda di opportunità di investimento tokenizzate si allinea perfettamente con l’esperienza che Mikro Kapital porta nell’ambito del microfinanziamento. Intravediamo un enorme potenziale per i titoli tokenizzati e le soluzioni di microfinanza nei mercati emergenti.”

Jesse Knutson, Capo delle Operazioni presso Bitfinex Securities, ha aggiunto: