Bitcoin ed Ethereum: investitori istituzionali e gestori patrimoniali prevedono un aumento del prezzo

Gli investitori istituzionali e i gestori patrimoniali sono convinti che Bitcoin ed Ethereum manterranno la loro forte performance per il resto dell’anno. E’ quello che si legge in un nuova ricerca globale condotta da Nickel Digital Asset Management (Nickel), gestore di hedge found regolamentati su asset digitali in Europa.

Entro 5 anni Bitcoin a 100.000 dollari

Il 97% degli investitori ritiene che il Bitcoin chiuderà l’anno con prezzi superiori ai livelli attuali, mentre la quasi totalità (99%) prevede che Ethereum continuerà a crescere di prezzo. Lo studio è stato condotto su investitori istituzionali e gestori patrimoniali di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svizzera, Singapore, Brasile ed Emirati Arabi Uniti, che gestiscono collettivamente un patrimonio di circa 3,5 trilioni di dollari.

L’ottimismo per l’anno a venire si ripercuote sul sostegno a lungo termine per la crescita del Bitcoin: il 78% ritiene che il Bitcoin raggiungerà la pietra miliare dei 100.000 dollari e il 57% prevede che il prezzo sarà raggiunto entro cinque anni. Lo studio di Nickel è stato condotto quando il Bitcoin si aggirava intorno ai 30.000 dollari e Ethereum intorno ai 1.900 dollari. Solo il 3% degli investitori intervistati ritiene che il Bitcoin finirà l’anno al di sotto dei 30.000 dollari e solo l’1% prevede che il prezzo di Ethereum scenderà durante il resto dell’anno.

Torna la fiducia nel settore degli asset digitali

L’ottima performance delle due criptovalute chiave dovrebbe far crescere la domanda di altcoin (le monete digitali alternative ai bitcoin), sottolineando la ritrovata fiducia nel settore degli asset digitali. Circa nove intervistati su dieci (89%) ritengono che la crescita di Bitcoin ed Ethereum alimenterà la domanda di altcoin.

Gli investitori istituzionali intervistati ritengono che il successo del lancio di un ETF Bitcoin Spot potrebbe dare ulteriore impulso al settore: circa due su tre (64%) affermano che avrebbe un impatto sul prezzo del Bitcoin e il 20% prevede un impatto significativo.