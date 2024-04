Microsoft investirà 1,7 miliardi di dollari in AI in Indonesia

Microsoft ha reso noto il suo piano di investire una cifra sostanziale, pari a 1,7 miliardi di dollari, nel settore delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale e il cloud in Indonesia nei prossimi quattro anni. Questo investimento è motivato dall’aspettativa di un incremento significativo nella domanda di questi servizi nel paese. Con questo grande passo, l’azienda statunitense stabilirà il suo primo data center in Indonesia, marcando così il suo investimento più grande in un singolo progetto nella prima economia del Sud-est asiatico.

La decisione di Microsoft arriva in un momento in cui il valore delle azioni dell’azienda ha visto una leggera flessione nel premercato, registrando una perdita dello 0,4%. Questa mossa rappresenta un segnale forte del continuo impegno di Microsoft nello sviluppo e nell’espansione dei suoi servizi di cloud e intelligenza artificiale a livello globale, mettendo in evidenza l’importanza strategica del mercato indonesiano per l’azienda.